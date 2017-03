Fast drei Jahrzehnte bediente Mad Catz die Zocker mit allerlei Hardware, von lizenzierten Controllern über Fight Sticks bis hin zu Instrumenten für Rock Band. Nun ist das Unternehmen am Ende.

Das 1989 gegründete Mad Catz meldete am gestrigen Tag Insolvenz an und beauftragte PricewaterhouseCoopers mit der Abwicklung des Unternehmens. Alle Führungskräfte sind in diesem Zuge zurückgetreten, die verbliebene Belegschaft in unbekannter Höhe entlassen. Um noch ausstehende Schulden zu begleichen, werden demnächst voraussichtlich das Eigentum und weitere Vermögenswerte versteigert werden.

Die finanziellen Probleme zeichneten sich in den vergangenen Monaten ab. Nachdem Mad Catz als Co-Publisher bei Harmonix's Rock Band 4 eingestiegen war und in die Entwicklung von Instrumenten investiert hat, konnten die Verkaufszahlen des Musik-Spiels die Erwartungen nicht erfüllen. Im Februar 2016 mussten daher rund 40 Prozent der Belegschaft entlassen werden.

In den vergangenen Monaten trennte sich Mad Catz zudem von Saitek, mit dem Verkauf der Sparte an Logitech sollte die Insolvenz abgewendet werden. Aber auch die im Januar angekündigten Fight Sticks für Tekken 7 konnten das Unternehmen offensichtlich nicht mehr retten.