LucidSound stellte auf der E3 in Los Angeles gleich drei neue Headsets vor, wobei das kabellose LS35X für die Xbox-One-Familie sich als Highlight entpuppt.

Das LS35X Wireless Surround Sound Gaming Headset ist für den kabellosen Betrieb mit der Xbox One gedacht und nutzt die Xbox-Wireless-Technologie. Somit kann das Headset wie der Xbox-Controller ohne Basisstation oder Dongles direkt mit der Konsole verbunden werden. Von der Bauweise und den Bedienelementen ähnelt es sehr dem bereits bekannten LS30, das bei uns im Test durch Bequemlichkeit und tollen Klang überzeugen konnte.

Ebenfalls für die Xbox One gedacht ist das LS15X, ein kabelloses In-Ear-Soundsystem. Auch dieses Headset nutzt die Xbox-Wireless-Technologie und kann somit ohne Basis oder Dongle betrieben werden. Das zugehörige Halsband beinhaltet zudem Mikrofon und Lautsprecher. Beide Headsets unterstützen Windows Sonic und Dolby Atmos.

Beim LS25 hingegen handelt es sich um ein Kabel-Headset, das via 3,5 mm Klinke an PC, PS4, Xbox One, Switch und mobilen Geräten genutzt werden kann. Auch hier werden Bauweise und Bedienung des LS30 wieder aufgegriffen, vom dem übrigens eine neue Variante im Camo-Look vorgestellt wurde. Dank neuen Dualmikrofonen soll bei allen Headsets die Sprachübertragung verbessert werden.

Ob, wann und zu welchen Preise die Headsets nach Deutschland kommen, ist derzeit noch unklar.