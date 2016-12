Momentan verschenkt Microsoft das Rollenspiel Lost Odyssey auf dem Xbox Live Marktplatz.

Solltet ihr zur besinnlichen Zeit Lust auf ein Rollenspiel haben, könnte es euer Glückstag sein. Denn momentan bietet Microsoft den Titel Lost Odyssey gratis an. Dazu müsst ihr euch einfach nur auf den Marktplatz begeben und dort den Kauf von Lost Odyssey bestätigen.

Das Angebot soll noch den ganzen Monat gelten. Der Clou ist jedoch, dass ihr das Spiel auch auf eurer Xbox One zocken könnt, denn der Titel ist in der Liste der abwärtskompatiblen Spiele vertreten. Die kostenfreie Vollversion gibt es zu Feier von mittlerweile 300 mit der Xbox One kompatiblen Xbox-360-Spielen.