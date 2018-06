Lords of the Fallen

Ab sofort könnt ihr euch eine Complete Edition von Lords of the Fallen zulegen. Die spezielle Edition enthält neben dem Spiel einige Extras und ist jetzt im Handel erhältlich.

Wie Koch Media angekündigt hat, könnt ihr ab sofort die Complete-Edition von Lords of the Fallen im Handel erwerben. Das herausfordernde Action-Rollenspiel vom Frankfurter Entwicklerteam Deck 13 bietet ein umfangreiches Kampfsystem mit zahlreichen Waffen, Rüstungen und Fertigkeiten. Beeinflusst werden diese außerdem zusätzlich durch Attribute wie Geschwindigkeit, Kraft und Beweglichkeit. Die Complete Edition enthält neben dem Hauptspiel folgende Extras:

Ancient Labyrinth DLC

Demonic Weapon Pack DLC

Monk Decipher DLC

Lion Heart Pack DLC

The Foundation Boost DLC

The Arcane Boost DLC

Zum Preis von 19,99 Euro könnt ihr euch die Lords of the Fallen - Complete Edition für Xbox One oder PlayStation 4 sichern. Ein zweiter Teil befindet sich derzeit in Entwicklung, allerdings gibt es noch keinen Veröffentlichungstermin für Lords of the Fallen 2.