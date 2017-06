Das nächste Projekt der Macher von The Order 1886, Ready at Dawn, steht bereits in den Startlöchern.

Wie Ready at Dawn und Oculus bekannt gegeben haben, werden die Spiele Lone Echo und Echo Arena beide am 20. Juli erscheinen.

Lone Echo stellt dabei die Einzelspieler-Komponente dar, in der ihr in die Rolle des Androiden Jack schlüpft und nach einer räumlichen Anomalie in einer Abbaustation im Weltall der Bedrohung auf den Grund gehen und Captain Rhodes in Sicherheit bringen müsst.

Mit Echo Arena werden hingegen Freunde kompetitiver Online-Duelle bedient. In der Mehrspieler-Komponente müssen zwei Teams mit je zwei Spielern versuchen, die Spieldisc in der Schwerelosigkeit an ihren Gegenspielern vorbei ins Ziel zu befördern. Ein Gratis-Beta-Wochenende zum Ausprobieren findet am 23. Juni ab 19:00 Uhr statt.

Lone Echo kann ab sofort mit einem Rabatt von zehn Prozent auf den Kaufpreis im Oculus Store vorbestellt werden, Echo Arena hingegen wird für begrenzte Zeit als Gratis-Download zum Launch verfügbar sein.