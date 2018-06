Logitech G hat die kabellose G305 LIGHTSPEED Gaming-Maus angekündigt. Die Maus der nächsten Generation bringt die LIGHTSPEED Technologie und den HERO (High Efficiency Rated Optical) Sensor im bewährten Logitech G Design zusammen.

Die G305 mit HERO Sensor soll eine hohe Energie-Effizienz, blitzschnelle Reaktionszeit und aussergewöhnliche Präzision mit 400 IPS und bis zu 12.000 DPI ohne Beschleunigung oder Smoothing bieten. Dank der schnellen und kabellosen LIGHTSPEED Technologie will die neue G305 mit einer Abtastrate von 1ms und ihrer optimierten Drahtlos-Verbindung eine Leistung auf eSport-Wettkampf-Level liefern.



Die Batterie-Lebensdauer verlängert sich dank HERO Sensor mit einer Abtastrate von 1ms auf bis zu 250 Stunden, lediglich eine AA-Batterie ist dafür nötig. Wechselt man in der Logitech Gaming Software (LGS) in den Energiespar-Modus mit einer Abtastrate von 8ms, verlängert sich die Batterie-Laufzeit sogar auf bis zu 9 Monate mit einer einzigen AA-Batterie. Trotz der Menge an Technologie im Inneren, ist die Logitech G305 ein kompaktes und handliches Leichtgewicht von nur 99 Gramm.

Die kabellose Gaming-Maus G305 LIGHTSPEED wird voraussichtlich im Juni 2018 in den Farben Schwarz und Weiss zu einem UVP von 59,99 Euro / 69,90 CHF im Einzelhandel verfügbar sein.