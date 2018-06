Logitech hat mal wieder ein neues Gerät für Gamer im Angebot. Mit der G305 Lightspeed kommt eine neue kabellose Gaming-Maus nach Deutschland.

Die Hardware-Experten von Logitech G haben mit der G305 Lightspeed Gaming-Maus ein neues Gerät für den hiesigen Markt angekündigt. Dabei handelt es sich laut eigenen Angaben um "die Maus der nächsten Generation" für Gamer.

Wie der Name bereits verrät, kommt unter anderem die Lightspeed-Technologie zum Einsatz, die für eine deutlich schnellere Gaming-Konnektivität sorgen soll. Darüber hinaus verfügt das gute Stück auch über den HERO-Sensor (High Efficiency Rated Optical), der für eine 10-fach höhere Energie-Effizienz und damit für Hunderte an Spielstunden sorgen soll; der Hersteller spricht von bis zu 250 Stunden mit einer AA-Batterie. Damit will Logitech einen der Gründe, zu einer kabelgebundenen Maus zu greifen, möglichst gut ausmerzen.

Für Gamer wichtig: Die Maus soll sich durch eine blitzschnelle Reaktionszeit und außergewöhnliche Präzision mit 400 IPS und bis zu 12.000 DPI ohne Beschleunigung oder Smoothing auszeichnen. Die Abtastrate liegt bei 1 ms, so dass sich die Maus auch für eSportler eignen soll. Wer mit 8 ms leben kann, der kann die Batterielaufzeit sogar auf 9 Monate verlängern. Der Preis für die Gaming-Maus G305 Lightspeed, die voraussichtlich noch im Juni 2018 zu haben sein wird, liegt bei 59,99 Euro.