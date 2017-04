Lock's Quest - Hüter der Welt sollte eigentlich noch in diesem Monat für die aktuellen Plattformen erhältlich sein, doch daraus wird leider nichts. Stattdessen kommunizierten die Macher nun eine Verschiebung.

In einer Pressemitteilung hat THQ Nordic heute angekündigt, dass sich der Release von Lock's Quest - Hüter der Welt auf den aktuellen Plattformen PC, PlayStation 4 und Xbox One verschiebt. Statt im April erscheint der Titel nun im kommenden Monat; mit dem 30. Mai 2017 nannte man direkt ein konkretes Veröffentlichungsdatum. Konkrete Hintergründe zur notwendigen Verschiebung nannte man im Zuge dessen nicht.

Künftige Käufer erhalten das ursprünglich für den Nintendo DS im Jahr 2008 veröffentlichte Lock's Quest auf den neuen Plattformen in einer aufgebohrten Version. So wurde die Musik in HD komplett neu aufgelegt, die Steuerung wurde unter anderem auf dem PC auch für Maus und Tastatur angepasst. Das User Interface wurde moderner gestaltet und an die höhere PC-Auflösung angepasst. Auch eine GamePad-Steuerung, ein neuer Kampfmodus, eine neue Karte, ein neues Entwicklungssystem und mehr sind mit von der Partie.