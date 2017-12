Mit DayZ landete Dean Hall seiner Zeit einen echten Überraschungs-Hit, der sich mittlerweile der endgültigen Fertigstellung näher. Mit Living Dark hat er nun zusammen mit seinem Entwicklerstudio RocketWerkz sein nächstes Spiel vorgestellt.

Im Gegensatz zum erfolgreichen Survival-Titel DayZ wird sich Dean Hall zusammen mit RocketWerkz in Living Dark einem anderen Genre widmen. In einer ersten Beschreibung wurd der Titel demnach als "Neo-Noir Adventure" beschrieben. Im Fokus steht dabei die sich prozedural verändernde Handlung in der Stadt Vox.

Angesiedelt in der nahen Zukunft handelt es sich bei Vox um eine Stadt, deren Spannungen kaum unter Kontrolle zu bringen sind. Dort müsst ihr für Freunde, Fraktionen und eure eigene Zukunft kämpfen, um um jeden Preis in der Gesellschaft zu überleben - denn Gerechtigkeit gibt es nur für die Mächtigen in Vox.

Auf Basis der Unreal Engine 4 versprechen die Macher um Dean Hall spannungsgeladene und verschiedenartige, offene Umgebungen und unzählige mögliche Spielstile. Eure Entscheidungen sollen dabei immer Auswirkungen auf den weiteren Verlauf im Kampf gegen die Dunkelheit der Stadt haben.

Dean Hall hatte Bohemia Interactive im Jahr 2014 verlassen; dort wird weiter an DayZ gearbeitet. Seither widmete er sich dem neuen Projekt Living Dark, das den Ideen von Rashad Redic entspringt. Einen ersten Teaser namens "Making Weather" könnt ihr euch anbei ansehen. Im weiteren Verlauf der Woche sollen weitere Teaser-Clips folgen. Zu Plattformen und Release-Termin sind noch keine Details bekannt.