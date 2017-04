Little Nightmares

Für das kommende Little Nightmares könnt ihr derzeit einen kostenlosen Zusatzinhalt bekommen. Ihr müsst euch lediglich auf einer interaktiven Webseite dafür anmelden.

Nächste Woche erscheint Little Nightmares von den Tarsier Studios. Auf einer interaktiven Webseite könnt ihr euch jetzt für einen kostenlosen Zusatzinhalt anmelden. Es handelt sich um die Tengu-Maske, die ihr Charakter Six im Spiel aufsetzen könnt. Auf der Webseite müsst ihr Six durch verschiedene Gebiete navigieren und habt verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten zur Verfügung.

Little Nightmares erscheint am 28. April für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bestellt ihr den Titel bei GOG.com vor, dann erhaltet ihr Inside vom Entwickler Playdead kostenlos.