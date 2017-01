Das Warten auf den gespenstischen Puzzle-Plattformer Little Nightmares hat im Frühjahr ein Ende. Die Macher haben nun den Erscheinungstermin für den Titel bestätigt.

Nachdem schon länger bekannt war, dass Little Nightmares im Jahr 2017 erscheinen soll, hat sich Entwickler Tarsier Studios nun zu Wort gemeldet, um endlich den konkreten Termin zu bestätigen. Little Nightmares wird demnach ab dem 28. April 2017 für PC, PS4 und Xbox One zu haben sein. Das Horrorspiel im Tim-Burton-Stil lässt also nicht mehr zu lange auf sich warten.

Publisher Bandai Namco hat darüber hinaus auch bestätigt, dass der Titel auch in einer Collector's Edition zu haben sein wird. Diese beinhaltet neben dem Spiel auch eine vier Zoll hohe Figur des Hauptcharakters Six, den Soundtrack, Sticker und ein exklusives Poster mit Artwork aus dem Titel. Einen neuen Trailer gibt es anbei für euch.