Little Nightmares

Little Nightmares wird auch für die Nintendo Switch erscheinen. Eine Portierungsfirma wird den Titel von Bandai Namco und Tarsier Studios auf die Plattform bringen.

Der Titel Little Nightmares vom Publisher Bandai Namco und den Entwicklern der Tarsier Studios wird für die Nintendo Switch erscheinen. Diese Information gab einer der Programmierer von Engine Software bekannt, der dies zu seiner aktuellen Jobbschreibung bei LinkedIn hinzufügte.

Engine Software portiert Spiele auf die aktuelle Konsole von Nintendo und war zuletzt für Titel wie Oceanhorn oder The Escapists 2 zuständig. Little Nightmares hat vor einigen Tagen seinen dritten und letzten Zusatzinhalt des Season Pass spendiert bekommen. Der Titel erschien im April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Ein Veröffentlichungsdatum für Little Nightmares auf der Nintendo Switch wurde noch nicht bekanntgegeben. Auch bleibt die Frage offen, ob der Titel als Gesamtpaket erscheinen wird oder die Zusatzinhalte auch hier separat gekauft werden müssen. Wir halten euch auf dem Laufenden.