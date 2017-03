Der pünktlichen Veröffentlichung von Little Nightmares sollte nichts mehr im Wege stehen, denn der Titel hat nun den Gold-Status erreicht.

Via Twitter hat sich Entwickler Tarsier Studios nun zu Wort gemeldet und bestätigt, dass die Entwicklungsarbeiten an Little Nightmares abgeschlossen wurden. Garniert mit einem Bild, das ihr euch in dieser Meldung ansehen könnt, wurde der Gold-Status für den Mix aus Puzzle-Plattformer, Horrorspiel und Adventure verkündet.

Little Nightmares wird nun für den Verkauf vorbereitet und wird dann via Publisher Bandai Namco in den Handel kommen. Mit dem 28. April 2017 wurde bereits ein Erscheinungstermin verkündet, an dem nun nicht mehr zu rütteln sein dürfte. Der Release erfolgt für die Plattformen PC, PS4 und Xbox One.