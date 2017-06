Life is Strange

Erst kürzlich bestätigte Entwickler Dontnod Entertainment, dass man an einem Nachfolger zu Life is Strange arbeitet. Möglicherweise gibt es aber noch einen zweiten neuen Titel zur Franchise.

Nach dem erfolgreichen Life is Strange war die Freunde unter Fans groß, als Dontnod ein Life is Strange 2 ankündigte. Darüber hinaus könnte es aber auch noch ein Prequel als zweites neues Spiel innerhalb der Franchise geben.

Darauf lässt nun ein neues, geleaktes Artwork schließen, das über Imgur und GameKult im Netz aufgetaucht ist. Dieses entstammte der Webseite des amerikanischen Entwicklers Deck Nine Games, wo das Bild mittlerweile aber wieder entfernt wurde.

Deck Nine Games (Cool Boarders, Pain) werkelt laut NeoGAF-Nutzer J!nx schon seit geraumer Zeit an dem entsprechenden Spiel. Der Insider behauptet, dass das Prequel Maxines Freund Chloe aus dem ersten Spiel in den Fokus rückt. Zudem spielt auch Rachel Amber aus dem Erstling eine Rolle.

Dem Vernehmen nach handelt es sich wirklich um ein komplett separates Projekt als das Sequel von Dontnod selbst. Gerüchte sprechen weiterhin von einer Vorstellung im Rahmen der E3. Ob sich die Spekulationen dort bestätigen werden? Wenn dem so ist, dann lest ihr darüber natürlich wie gewohnt auf Gameswelt. Wir halten euch auf dem Laufenden.