Life is Strange: Before the Storm

Life is Strange Lösung: Franks Wohnwagen

Frank nimmt Chloe mit auf eine Fahrt in seinem Wohnwagen.

Graffiti #15: Wunschliste

Dreht euch um zu der Kochnische in Franks Wohnwagen. Dort kann Chloe auf dem Einkaufszettel ihr nächstes Graffiti hinterlassen.

Werft einen Blick in Franks Computer, um ein paar faszinierende Einblicke in sein Seelenleben und die Probleme mit seinem Hund zu erhalten. Öffnet zu guter Letzt die Tür in den hinteren Bereich, um den kleinen Racker persönlich kennenzulernen. Begebt euch in Franks „Schlafzimmer“ und werft dort einen Blick in sein Tagebuch. Bringt es ihm, um endlich zu klären, was er von Chloe will.

Chloe fragt Frank nach der Frau, die vorhin aus seinem Wohnwagen stieg, doch er will nicht antworten. Ihr könnt ihm Widerworte geben und ihn dadurch zu einer Antwort zwingen. Schafft ihr es, Frank zu überreden mit der Sprache herauszurücken, könnt ihr eure Informationen später kurz vor der Theateraufführung mit Rachel teilen und sie auch am Ende der Episode in der Konfrontation mit ihrem Vater anbringen.

Widerworte-Lösung: verrate dich nicht, Traumwolke, sechster Sinn

Wie Chloe im anschließenden Gespräch erfährt, schuldet Drew dem guten Frank eine Menge Geld. Daher hat Frank einen Auftrag für sie: Sie soll zurück nach Blackwell und das Geld von Drew besorgen. Habt ihr außerdem eure Schulden bei Frank noch nicht bezahlt, dann spricht er euch darauf an und könnt sie begleichen, vorausgesetzt ihr habt das Geld nicht vorher an Chloes Mutter verschenkt.