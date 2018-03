Life is Strange: Before the Storm Komplettlösung: Alle Entscheidungen, Graffiti-Locations und Trophäen

In unserer Komplettlösung zu Life is Strange: Before the Storm verraten wir euch, wie sich eure Entscheidungen auf den Spielverlauf auswirken, zeigen euch alle Graffiti-Collectible-Orte und verraten…