Vor einiger Zeit wurde ja etwas überraschend direkt Life is Strange 2 offiziell angekündigt, doch Details zum Sequel zum Überraschungserfolg sind noch rar gesät. Das wird sich jetzt aber bald ändern!

Am 27. September 2018 soll das Sequel Life is Strange 2 offiziell durchstarten. Im Grunde bleibt also ohnehin nicht mehr allzuviel Zeit, wenn Square Enix im Vorfeld noch handfeste Details zum Spiel bekannt geben möchte. Die bevorstehende gamescom in Köln nutzt man nun endlich.

Das neue Adventure von DONTNOD wird wieder in fünf packenden Episoden erzählt - und zu diesen will man sich nun im Vorfeld der deutschen Publikumsmesse konkreter äußern. Am 20. August ist es demnach soweit: Life is Strange 2 wird dann offiziell und ausführlich enthüllt. Einen passenden Teaser-Clip zu dieser Ankündigung könnt ihr euch anbei ansehen.

Die Veröffentlichung der ersten Episode von Life is Strange 2 erfolgt am 27. September 2018 auf den Plattformen Xbox One, PlayStation 4 und PC (via Steam).