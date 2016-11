Warner Bros. Interactive Entertainment hat gleich sechs neue Erweiterungspakete zu LEGO Dimensions veröffentlicht.

Zu den neuen Inhalten im Rahmen der Zusatzinhalte gehören unter anderem Battle Arenas mit lokalem Splitscreen-Wettbewerb für bis zu vier Spieler. Die enthaltenen Minifiguren verfügen über ein besonderes Gold-Tag, das eine kostenlose Abenteuerwelt der entsprechenden Unterhaltungsmarke sowie eine der angesprochenen Battle Arenas freischaltet. Diese sind über Vorton zu erreichen.

Die neuen DLC-Pakete thematisieren verschiedene Abenteuerwelten, darunter zum aktuellen Streifen Fantastic Beasts and Where to Find Them, Sonic the Hedgehog, Gremlins, E.T. Der Außerirdische und Adventure Time.

Die sechs DLC-Pakete im Überblick:

Fantastic Beasts and Where to Find Them Story-Paket

Fantastic Beasts and Where to Find Them Spaß-Paket

Sonic the Hedgehog Level-Paket

Gremlins Team-Paket

E.T. Der Außerirdische Spaß-Paket

Adventure Time Spaß-Paket