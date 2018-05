Warner Bros. und TT Games haben heute mit LEGO DC Super-Villains den nächsten Ableger der bekannten LEGO-Reihe - angesiedelt im DC-Universum - angekündigt. Dabei schlägt man aber auch eine neue Richtung ein.

Auch in LEGO DC Super-Villains verschlägt es euch einmal mehr in das DC-Superhelden-Universum in Klötzchenform, allerdings in einer neuen Form. Wie der Name des neu angekündigten Titels von TT Games nämlich bereits verrät, stehen dieses Mal die Schurken gänzlich im Fokus und spielen die Hauptrolle.

So erwarten euch die beliebtesten Schauplätze und Charaktere aus dem DC-Universum einmal aus der anderen Perspektive als der, die ihr sonst gewohnt seid. Ihr bekommt die Chance, eigene DC-Superschurken zu erstellen und das komplette Spiel mit diesen zu bewältigen. Im Verlauf dürft ihr euch dann auch mit allerhand anderen bekannten DC-Schurken zusammen tun.

Der neue Ansatz des ansonsten als "urkomisch" und "originell" beschriebenen LEGO-Titels erscheint für die Plattformen PS4, Xbox One, Xbox One X, Switch und PC. Auch einen konkreten Release-Termin gibt es mit dem 18. Oktober 2018 bereits.

Handlungstechnisch ist die Justice League verschwunden und hat den Schutz der Erde einer neuen Heldentruppe aus einem Paralleluniversum überlassen, die sich selbst das "Justice Syndicate" nennt. Renommierte DC-Superschurken aus der "Legion of Doom" finden heraus, dass diese neuen Helden vielleicht nicht die Helden sind, für die sie sich ausgeben. Die komplett anpassbaren Superschurken-Charaktere eines jeden Spielers übernehmen das Kommando. Dieses Team von Außenseiter-Kriminellen muss sich zusammenschließen, um die bösen Absichten der Inkognito-Fremden aufzudecken und zu vereiteln.

Nach der Charaktererstellung gibt es einen Story-Modus, in dessen Verlauf ihr neue Fähigkeiten und Kräfte freispielt. Auch wartet ein Koop-Modus für zwei Spieler. Eine Deluxe Version beinhaltet neben dem Hauptspiel auch den ebenfalls bestätigten Season Pass mit den DLC-Paketen "Justice League Dunkles DLC-Charakter-Paket" und "DC Super-Villains: TV-Serie DLC-Charakter-Paket". Die Retail-Version enthält zudem in limitierter Auflage das "DC Super-Heroes TV-Serie DLC-Charakter-Paket".