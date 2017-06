Die Franchise Legacy of Kain gehörte einst zu den Top-Marken im Spielebereich, doch mittlerweile spielt diese kaum noch eine Rolle. Square Enix könnte das durch einen neuen Schritt aber ändern.

In den 90er Jahren war die Spielereihe Legacy of Kain vermutlich jedem Gamer ein Begriff, anschließend ging es aber mehr oder weniger steil bergab. Zuletzt war mit Nosgoth im Jahr 2013 ein Free-to-Play-Ableger für den PC im gleichen Spieleuniversum veröffentlicht worden. Künftig könnte die Reihe aber anderweitig in neuem Glanz erstrahlen.

Square Enix spielt offenbar mit dem Gedanken, die Franchise für unabhängige Entwickler zu öffnen und diesen die Möglichkeit einzuräumen, neue Spiele im Legacy-of-Kain-Universum zu machen. Darauf lässt ein neuer Tweet von Phil Elliot, Director of Community and Indie Development bei Square Enix, schließen. "Ich frage mich, wie das Interesser ausfallen würde, wenn wir die Legacy-of-Kain-IP per Lizenzierung für Indies verfügbar machen würden?", so Elliot.

Später fügte er hinzu, dass man einen ähnlichen Schritt bereits mit der Marke Fear Effect vollzogen habe. Via Kickstarter hatte Entwickler Sushee anschließend einen neuen Teil finanziert; dieser gehört mittlerweile dem Square-Enix-Collective-Programm an. Ob dazu bald auch ein neues Legacy of Kain zählen wird?