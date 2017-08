League of Legends

In einem Rechtsstreit ging es um die Nutzung eines Skins in League of Legends, das einem ehemaligen Spitzenfußballer etwas zu ähnlich sah. Der Ex-Profi gewann die Klage gegen Entwickler Riot Games.

Der Gegenstand des Prozesses war ein kostenpflichtiges Striker-Skin für die Figur Lucian. Das verpasste dem Charakter eine Optik, die sehr an den ehemaligen Fußballprofi Edgar Davids (u.a. Juventus Turin) erinnerte. Dieser klagte gegen die Verwendung des Skins, weil Riot Games damit gratis von seiner Popularität profitiert und zugleich Geld verdient hätte.

Entwickler Riot Games führte zu seiner Verteidigung an, dass die League-of-Legends-Spieler eher den Champion Lucian als den Fußballer Davids erkennen würden. Doch das Gericht sah das anders und gab somit dem niederländischen Ex-Profi Recht.

Damit hat Davids Anspruchs auf die Einnahmen, die bisher mit dem Verkauf des Skins generiert wurden. Genaue Zahlen wurden jedoch nicht genannt.