Layton's Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires' Conspiracy

Wie Publisher Level-5 mitteilt, erscheint Layton’s Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires’ Conspiracy noch in diesem Jahr bei uns für den Nintendo 3DS. Der Titel bringt Neuerungen in der Layton-Reihe mit sich.

Der Publisher Level-5 hat einen groben Zeitraum für die Veröffentlichung von Layton's Mystery Journey: Katrielle and The Millionaires' Conspiracy verkündet. In Japan erscheint der Titel bereits im Juli für den Nintendo 3DS. Bei uns in Europa müssen wir uns bis zum Herbst des Jahres auf die lokalisierte Fassung gedulden. Umsetzungen für iOS und Android erscheinen weltweit am 20. Juli.

Im neuesten Ableger der Serie schlüpft ihr in die Rolle von Katrielle Layton, die ihren vermissten Vater Professor Hershel Layton sucht. Anders als bei den Vorgängern müsst ihr in diesem Spiel alle Puzzles und Rätsel in der richtigen Reihenfolge erledigen, um das gesamte Mysterium aufzudecken.