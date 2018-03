Auch wenn ich technisch mehr von der Switch-Version von Layers of Fear erwartet habe, bin ich insgesamt keineswegs enttäuscht. Nach wie vor finde ich die Verwebung von Herrenhausgrusel mit Halluzinationen ungeschlagen. Atmosphärisch ist der Titel so stark, dass er die meisten Mängel mit einer müden Handbewegung beiseitefegt. Nur im letzten Drittel des Spiels lassen sich die technischen Mängel nicht mehr verstecken.

Viel Horrorkonkurrenz hat Layers of Fear: Legacy auf der Switch aktuell noch nicht. Die meisten dieser Titel kranken an den gleichen Problemen. Inhaltlich ist das polnische Spiel das Stärkste, was man derzeit auf der Switch bekommt, wenn man sich gruseln will. Wer den Titel schon kennt, verpasst nichts. Der Rest darf sich gerne positiv überraschen lassen, sofern er über die besagten Makel hinwegsehen kann.

