Seit der Veröffentlichung von Kingdom Hearts II im September 2006 warten wir nun schon auf die Fortsetzung Kingdom Hearts III. Jetzt wurde zumindest ein neues Lebenszeichen davon in Aussicht gestellt.

Director Tetsuya Nomura hat gegenüber Dengeki PlayStation enthüllt, dass die Cover der Neuveröffentlichungen von Kingdom Hearts, also von Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX über Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX bis Kingdom Hearts HD II.8: Final Chapter Prologue, nebeneinander gelegt eine Botschaft zum dritten Serienteil bilden. Konkret zeigen sie Sora im sitzenden, stehenden und schließlich im gehenden Zustand, wobei sich die Zeit von Sonnenuntergang über Mitternacht zum Sonnenaufgang hin ändert.

Mit der Veröffentlichung von Kingdom Hearts HD II.8 Final Chapter Prologue am 24. Januar 2017, das übrigens 4K-Auflösung auf der PS4 Pro bieten wird, können wir uns dann selbst an die Entschlüsselung der geheimen Botschaft machen, wobei Nomura annimmt, dass treue Fans diese ohnehin schon erspäht haben. Kingdom Hearts III hat bislang noch kein Release-Datum für die Xbox One und die PlayStation 4 erhalten.