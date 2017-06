Square Enix und Disney haben heute ein neues kostenloses Update für Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX veröffentlicht.

Das Update ist nun zum Download via PlayStation Store erhältlich und fügt unter anderem eine weitere Szene für das in HD überarbeitete Kingdom Hearts 358/2 Days hinzu. Darüber hinaus ist auch ein weiterer Theater-Modus für Kingdom Hearts Final Mix an Bord, der es euch erlaubt, die Cutscenes noch einmal zu erleben.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX bietet euch die perfekte Möglichkeit, die früheren Klassiker im Rahmen einer PS4-Sammlung vor dem näher rückenden Release von Kingdom Hearts III noch einmal erleben zu können.