Das mittelalterliche Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance ist bekanntermaßen für PC, PS4 und Xbox One eingeplant. Nun haben die Macher bestätigt, dass auch die leistungsstärkere PS4 Pro unterstützt werden wird.

In den offiziellen Foren haben die Entwickler der Warhorse Studios bestätigt, dass Kingdom Come: Deliverance auch Sonys PlayStation 4 Pro untertützen wird. In welcher Form sich dieser Support am Ende konkret äußern wird, sei indes noch nicht zu 100 Prozent abschließend klar.

Sicher ist allerdings schon jetzt, dass ihr euch auf der PS4 Pro über eine höhere Auflösung und auch Einstellungen für eine bessere Qualität der Grafik freuen dürft. Ob sich auch in Sachen Framerate etwas tut, bleibt zunächst abzuwarten.

Das im Jahr 1403 angesiedelte Rollenspiel ist im Herzen Europas angesiedelt und möchte die mittelalterliche Welt möglichst realitätsgetreu abbilden.