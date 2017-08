Eine der größten Rollenspiel-Hoffnungen ist das via Kickstarter finanzierte Kingdom Come: Deliverance. Auf der gamescom habt ihr nun erstmals die Chance, selbst Hand anzulegen und euch einen Eindruck zu machen.

Deep Silver und die Warhorse Studios haben heute bekannt gegeben, dass das vielversprechende Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance auf der diesjährigen gamescom in Köln gezeigt wird. In Zusammenarbeit mit dem Hardware-Partner CAPTIVA GmbH bietet man Messebesuchern die Möglichkeit, den Titel erstmals öffentlich zu spielen. Dazu müsst ihr euch am Stand von Deep Silver in Halle 9.1 einfinden.

Kingdom Come: Deliverance versteht sich als realistisches First-Person-Rollenspiel und verzichtet auf Fantasy- und Magie-Elemente, wie es sonst für das Genre üblich ist. Stattdessen versuchte man, das Europa des 15. Jahrhunderts möglichst akkurat nachzubilden. Ihr schlüpft in die Rolle von Henry, Sohn eines Waffenschmieds. Dessen friedliches Leben nimmt eine jähe Wendung. Der selbst ernannte König Sigismund entsendet blutrünstige Söldner, um das Heimatdorf von Henry zu überfallen, die Bewohner zu ermorden und das Dorf niederzubrennen. Durch einen glücklichen Umstand zählt Henry zu den wenigen Überlebenden des Massakers und muss sich schon bald dem mutigen Kampf für die Zukunft Böhmens stellen.

Die Veröffentlichung der Vollversion von Kingdom Come: Deliverance ist für PS4, Xbox One und PC am 13. Februar 2018 geplant. Der Preis liegt dann bei 49,99 Euro auf dem PC und 59,99 Euro auf den beiden Konsolen.