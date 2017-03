Der Shooter Killing Floor 2 ist seit November 2016 für PC und PlayStation 4 erhältlich, wird aber weiterhin mit frischen Inhalten versorgt. Ein neues DLC-Paket steht ab sofort zur Verfügung.

Triwpire Interactive bestätigte in einer Pressemeldung am heutigen Mittwoch, dass mit dem "The Descent Content Pack" ab sofort ein neuer DLC zu Killing Floor 2 erhältlich ist. Dieser wird für alle Inhaber des Sci-Fi-Horror-Shooters kostenfrei angeboten. Enthalten sind dabei zwei zusätzliche Karten, ein neuer Spielmodus und zwei neue Waffen.

Die neuen Inhalte laut offiziellen Angaben im Überblick: