Just Cause 3

Wer Wert auf einen Multiplayer-Modus legt, der muss in Just Cause 3 bislang ja auf einen solchen verzichten. Abhilfe gibt es nun aber in Form einer Modifikation.

Wie schon zu Just Cause 2 gibt es nun auch zu Just Cause 3 eine Multiplayer-Modifikation, allerdings zunächst erst in einer Beta-Version. Das hat das zuständige Entwicklerteam Nanos nun im offiziellen Forum bekanntgegeben. Die Veröffentlichung der fertigen Fassung sei demnach für Januar oder Februar 2017 geplant.

Im Beta-Release sind die notwendigen Server-Dateien enthalten, die notwendig sind, um ein eigenes Multiplayer-Spiel zu hosten sowie eigene Spielmodi zu erstellen. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr dem weiter unten folgenden Trailer entnehmen.

Die Mod hat eine Vorgeschichte, denn ursprünglich sollte eine solche vom gleichen Team veröffentlicht werden, die bereits die Multiplayer-Mod für den Vorgänger veröffentlicht hatte. Allerdings bekam der zuständige Entwickler später einen Job bei Avalanche, weshalb die Arbeiten in der Folge eingestellt wurden. Nanos hat das Projekt nun aufgegriffen und wiederbelebt.