Das einst so blühende Echtzeit-Strategie-Genre spielt zwar auch heute noch eine Rolle, diese ist aber weitaus kleiner als vor einigen Jahren. Dass ein grundsätzliches Interesse an Strategiespielen aber durchaus noch vorhanden ist, hat nun eine Kickstarter-Kampagne aus deutschen Landen bewiesen.

Iron Harvest ist nämlich ein neues Strategiespiel der deutschen Entwickler von KING Art Games. Finanziert werden sollte dieses via Kickstarter, wobei ein Zielwert von 450.000 Dollar ausgerufen wurde. Schlussendlich wurde aus dem Projekt nun eine der erfolgreichsten Kickstarter-Kampagnen im Spielebereich in der jüngeren Vergangenheit.

KING Art Games sammelte über die Crowdfunding-Plattform bis zum Ende der Finanzierungskampagne nun nämlich knapp 1,3 Millionen Dollar ein. Dazu kommen noch einmal über weitere 200.000 Dollar über die hauseigene Webseite, so dass insgesamt über 1,5 Millionen zusammen gekommen sind. Damit wurden auch etliche Zusatzziele für das Strategiespiel erreicht, darunter ein New Game+ Modus, ein Multiplayer-Part oder eine kostenfreie DLC-Kampagne. Selbst eine Koop-Kampagne wird im Titel vertreten sein.

Auch wenn andere Genre-Vertreter wie Halo Wars 2 oder Dawn of War III zuletzt kommerziell enttäuschten, so zeigt die Kampagne doch, dass das Genre immer noch Anklang findet. KING Art Games bindet Unterstützer indes bereits jetzt durch den Release einer Demo ein. So kann man sich schon frühzeitig ein erstes Bild vom Strategiespiel machen, das einen alternativen Verlauf des Ersten Weltkriegs zum Thema hat. Dabei spielen Mechs eine wichtige Rolle. Im finalen Spiel soll es 50 verschiedene Einheiten geben, darunter eben 30 verschiedene Mechs sowie auch Spezialeinheiten.