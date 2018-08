Mit Insurgency: Sandstorm befindet sich derzeit ein vielversprechender Shooter bei New World Interactive in der Mache. Noch vor dem Release können ausgewählte Spieler den Titel im Rahmen einer Beta ausprobieren.

New World Interactive hat in einem Trailer heute neue PvP-Spielszenen aus dem kommenden Shooter Insurgency: Sandstorm präsentiert. Den entsprechenden Gameplay-Clip könnt ihr euch zum Abschluss dieser Meldung ansehen. Es gab aber noch weitere Neuigkeiten zum Titel.

Während die Vollversion für PC im Septeber 2018 und die Konsolenfassung irgendwann 2019 veröffentlicht werden soll, bekommen Interessierte schon vorher die Möglichkeit, sich ein erstes Bild vom Shooter zu machen. Exklusiv für Vorbesteller wurde jetzt eine vorherige Beta-Testphase angekündigt, die am 09. August starten wird. Die Beta-Phase soll anschließend bis zum 13. August 2018 andauern.

Eine zweite Vorbesteller-Beta wurde ebenfalls bestätigt und soll am 30. August starten; in dieser zweiten Fassung werden dann drei weitere Karten verfügbar sein. Auch in der ersten Testphase gibt es übrigens drei verfügbare Karten, die sich in den vier Spielmodi Firefight, Push, Checkpoint und Skirmish zocken lassen.

Wer den Titel für die Beta-Teilnahme vorbestellen möchte, kann das gegenwärtig bei Steam mit einem Nachlass von 10 Prozent tun; es werden folglich nur 26,99 Euro für die Vollversion fällig. Insurgency: Sandstorm ist vor dem Release übrigens auch auf der gamescom vor Ort und wird sich in Halle 9 am Stand B011/C011 zocken lassen.