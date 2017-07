Es ist schon wieder passiert! Via Xbox Live Marktplatz wurde nun der nächste DLC-Charakter zu Injustice 2 geleakt, noch bevor dieser offiziell angekündigt wurde.

So ist auf Microsofts Marktplatz für die Xbox One nun der DLC-Charakter Black Manta zu Injustice 2 aufgetaucht, den NetherRealm bis dato aber noch nicht angekündigt hat. Zumindes Spekulationen um diesen Charakter gab es bereits im Vorfeld, so dass es keine zu große Überraschung ist, dass Black Manta der nächste zusätzliche Charakter ist. Dennoch wurde NetherRealm die Ankündigung so mal wieder vorab geklaut.

Black Manta wurde im einer offenbar zu früh geschalteten Werbeanzeige präsentiert, wobei es aber kein Bild zu sehen gab. Dargestellt wurden vielmehr Batman und Flash, jedoch garniert mit dem Text "Fight as Black Manta in Injustice 2". Das wiederum lässt nach den vorherigen Spekulationen natürlich wenig Raum für weitere Spekulationen.

Ed Boon von NetherRealm hatte zuvor insgesamt neuen DLC-Charaktere für das Spiel angedeutet. Der erste Schwung ist mit Starfire, Red Hood und Sub-Zero aus Mortal Kombat bereits bekannt. Ein Erscheinungstermin für Black Manta steht noch aus.