Seit Mai ist das Prügelspiel Injustice 2 bereits für PS4 und Xbox One erhältlich. Künftig könnte sich womöglich eine weitere Umsetzung dazu gesellen. Wir verraten euch, welche weitere Plattform im Raum steht.

Das Beat'em-Up Injustice 2 wurde ja durchaus gut angenommen und hat sich auf PS4 und Xbox One etabliert. Künftig könnte NetherRealm auch den PC ins Auge fassen. Dann sollte das Studio es aber auch besser machen, als bei vorherigen PC-Umsetzungen, denn diese waren mitunter sehr fehlerbehaftet. Mortal Kombat Trilogy ist beispielsweise immer noch im Angebot, läuft allerdings nicht unter Windows 10. Und Mortal Kombat 10 war auf dem PC zur Veröffentlichung mit kaputtem Netcode und schwacher Performance halbwegs ein Disaster.

Sollte es nun also zu Injustice 2 auf dem PC kommen, täte NetherRealm gut daran, die Portierung richtig anzugehen. Darauf lässt nun ein Produkteintrag bei den Hänldern Amazon France und Game Mania schließen, wo eine PC-Umsetzung des Prügelspiels kurzzeitig bereits gelistet war. Mitunter wurde sogar schon die Verpackung gezeigt, so dass eine baldige Ankündigung in diesem Fall mehr als wahrscheinlich sein dürfte. Die offizielle Bestätigung - auch des Release-Datums - steht aber freilich noch aus.

Spannend wird dann sein, ob NetherRealm selbst für die PC-Version verantwortlich zeichnet oder wieder einen fremden Entwickler dafür an Bord holt. Wir halten euch auf dem Laufenden.