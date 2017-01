Erst unlängst machten Gerüchte um einen potentiellen Termin für das Prügel-Sequel Injustice 2 die Runde, die später dementiert wurden. Nun gibt es aber einen offiziellen Erscheinungstermin.

Zuletzt machte im Netz die Meldung die Runde, wonach das Beat'em-Up-Sequel Injustice 2 Ende März 2017 in den Läden stehen könnte. Ed Boon von Entwickler NetherRealm Studios dementierte umgehend und hat sich nun via Twitter erneut zu Wort gemeldet.

So postete der Director des Entwicklerstudios nun ein vielsagendes Bild, durch das nun der offizielle Veröffentlichungstermin von Injustice 2 bestätigt wird. Der Prügelspiel-Nachfolger wird demnach ab dem 16. Mai 2017 für PlayStation 4 und Xbox One via Warner Bros. Interactive Entertainment erhältlich sein.

Es ist davon auszugehen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Details zum Spiel geben wird, denn bis dato hat man sich noch nicht umfassend zu den Neuerungen und Inhalten geäußert. Jetzt da der Termin steht, könnte sich das aber ändern.