Niantic, die Macher von Pokémon GO, haben einen neuen Deal mit dem Entertainment-Riesen Netflix eingefädelt. Im Zuge dessen wird der Titel Ingress, der ja als Inspiration für Pokémon GO diente, nun auf Netflix umgesetzt.

Netflix wird im Zuge der neuen Zusammenarbeit mit Niantic zwar keine animierte Reihe zum AR-Erfolgstitel Pokémon GO veröffentlichen, wohl aber zu Ingress. Dieses Spiel diente ja gewissermaßen als Inspiration für das spätere Pokémon GO.

Im Herbst soll nun ein entsprechender Anime auf Basis von Ingress bei Netflix durchstarten. "Ingress: The Animation" wird von Animationsstudio Crafter produziert. Yuhei Sakuragi wird als Regisseur und Takeshi Honda als Charakter-Designer fungieren. Gleichzeitig ist die filmerische Umsetzung die Überleitung zu Ingress Prime, einem Sequel zum 2014 veröffentlichten iOS- und Android-Titel.

In "Ingress: The Animation" wird die Geschichte der beiden Charaktere Makoto und Sarah erzählt, die paranormale Fähigkeiten entwickeln und in ihrer Welt einsetzen. Dabei bekommen sie es mit dem Antagonisten namens Jack zu tun, der neu in die Welt des Franchise eingeführt und auch in Ingress Prime eine Rolle spielen wird.

Ingress Prime war bereits Anfang Dezember 2017 angekündigt worden, Details sind aber noch recht spärlich. Zwar ist Niantic nicht unbedingt für diese Spielereihe sondern eben für Pokémon GO bekannt, aber auch der AR-Titel Ingress wurde mehr als 20 Millionen Mal heruntergeladen.