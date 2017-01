Square Enix hat sein I Am Setsuna offiziell auch für Switch angekündigt. Wird man dem Kunden exklusive Kaufanreize auf der Nintendo-Konsole bieten?

Einer Meldung von All Games Delta ist zu entnehmen, dass Square Enix sein I Am Setsuna auch für die Nintendo Switch veröffentlichen wird. Es erscheint zum Preis von 4.800 Yen (umgerechnet 39,68 Euro) am 3. März, also simultan zur Konsole selbst, in Japan. Für Europa nennt man zwar explizit keinen Termin, er dürfte aber identisch sein.

Bisher ist unklar, ob es auf der Nintendo-Konsole irgendwelche Exklusiv-Features geben wird oder ob die Switch-Version identisch zu der seit Juli 2016 für PC, PS4 und Vita erhältlichen Version sein wird. Schön wäre zumindest, wenn man diesmal an Sprachausgabe denken würde, denn dies war damals an dem an sich soliden Rollenspiel moniert worden. Vielleicht hätten auch die strukturell sehr ähnlichen Aufträge und das phasenweise sehr eintönige Setting mit seinen stets verschneiten Landschaften eine Auffrischung verdient.