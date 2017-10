Crytek kündigt Steam Early Access an

Der Titel Hunt: Showdown wird Teil des Early-Access-Programms von Steam sein. Die Entwickler von Crytek möchten das Spiel mit der Community verbessern.

Das deutsche Entwicklerstudio Crytek hat angekündigt, dass ihr kommendes Projekt Hunt: Showdown das Early-Access-Programm von Steam in Anspruch nehmen wird. Der Titel bietet ein einzigartiges Genre, welches als kompetitiver First-Person-Shooter mit starken PvE-Elementen beschrieben wird.

"Wir glauben fest daran, dass eine von der Spielergemeinde beeinflusste Entwicklung essentiell für eine großartige Online-Mehrspieler-Erfahrung ist. Wir können Hunt: Showdown so schnell wie möglich an die Spieler bringen, Feedback sammeln und eng mit der Community zusammenarbeiten", erklärt Producer Fatih Özbayram von Crytek.

Magnus Larbrant, der Creative Director hat die Dinge genannt, welche Spieler im Vorabzugang erwarten: "Wir fügen mehr Ausrüstung hinzu, mehr Monster, mehr Jäger, mehr Spielmodi, mehr Eigenschaften, Crafting und weitere Kartenvariationen. Wir möchten uns die Zeit nehmen und aus Hunt: Showdown ein Spiel machen, dass wir selbst immer spielen wollten."

Das matchbasierte Gameplay mischt PvP- und PvE-Elemente, was für eine angespannte Spielerfahrung sorgt. So startet man zunächst die Jagd auf ein Monster und sammelt die Beute ein. In diesem Moment wird der Jäger dann zum Gejagten und andere Spieler machen Jagd auf die Besitzer der Beute.