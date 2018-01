Hunt: Showdown von Crytek erhält eine geschlossene Alpha-Phase. Die Anmeldung ist ab sofort für alle Interessenten geöffnet.

Das kommende Hunt: Showdown vom deutschen Entwicklerstudio Crytek hat die Registrierungen für die geschlossene Alpha-Phase geöffnet. Diese beginnt am 31. Januar für eine ausgewählte Gruppe an Spielern und werden ab diesem Zeitpunkt regelmäßig als Teil der Tester spielen können. Zudem wird gemeinsam mit den Entwicklern das Gameplay und Balancing verbessert. Während des Alpha-Tests werden dem Spiel nach und nach neue Waffen, Ausrüstung und weitere Inhalte hinzugefügt. Selbstverständlich wird auch das Feedback der Tester selbst überprüft, damit Hunt: Showdown zur offiziellen Veröffentlichung die bestmöglichste Spielerfahrung liefert.

Hunt: Showdown beschreibt sich als kompetitives Mehrspieler-Jagdspiel, welches PvP- und PvE-Elemente kombiniert. In jeder Partie kämpfen bis zu zehn Spieler in Teams oder allein um den Sieg. Es gilt verschiedene Aufgaben zu erfüllen wie beispielsweise die Beutejagd, allerdings müsst ihr gleichzeitig aufpassen, dass ihr nicht selbst als Beute anderer Spieler endet. Wer Interesse hat am Alpha-Test teilzunehmen, der kann sich auf der offiziellen Webseite anmelden. Einen Veröffentlichungstermin für Hunt: Showdown gibt es derzeit noch nicht.