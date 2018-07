Der französische Entwickler und Publisher Ubisoft hat heute mit Hungry Shark World etwas überraschend einen neuen Konsolentitel angekündigt. Dabei handelt es sich um die entsprechende Umsetzung eines äußerst erfolgreichen Mobile-Spiels.

Auf Mobile-Geräten ist die Spielereihe Hungry Shark durchaus bekannt und beliebt, schließlich kann diese dort bereits über 500 Millionen Downloads für sich verbuchen. Das gilt es seitens Ubisoft auf besondere Art und Weise zu feiern, denn heute kündigte man das Konsolen-Debüt des Franchise an.

Mit Hungry Shark World erscheint bereits am morgigen 17. Juli 2018 ein neuer Ableger der Reihe für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Entwickelt von Future Games of London, einem Ubisoft zugehörigen Entwicklerstudio, ist es das Ziel des Spiels, sich bis an das oberste Ende der Nahrungskette zu fressen.

Ihr beginnt das Spiel als kleiner Hai mit kleinen Zähnen und müsst im weiteren Verlauf zum gefährlichsten Jäger des Ozeans avancieren. Im Arcade-Titel gilt es dabei, soviel wie nur möglich zu fressen. Dabei trefft ihr auch auf mehrere Bossgegner, darunter den Goblin Hai, vorzeitliche Raubfische, riesige Kraken und mehr. Auf diese Feinde trefft ihr in vier verschiedenen Welten: einer tropischen Insellandschaft, in versunkenen Tempeln, in gewaltigen Städten und rund um riesige Eisberge. Insgesamt gibt es mehr als 250 Missionen und 20 unterschiedliche Haie mit eigenen Charakteristika.