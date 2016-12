Zur Zeit könnt ihr euch den Einstieg in die virtuelle Realität mit der HTC Vive vergünstigt gönnen.

Solltet ihr zu Weihnachten ein wenig Kohle bekommen und nun Interesse daran haben, in die virtuelle Realität einzusteigen, hat HTC ein verlockendes Angebot für euch. Denn momentan könnt ihr euch die HTC Vive vergünstigt sichern.

So erhaltet ihr das VR-Headset, zwei kabellose Controller, zwei Basisstationen, den Verteiler, Ohrhörer, sowie weiteres Zubehör für 799 Euro auf der offiziellen Seite der HTC Vive. Weiterhin bekommt ihr mit The Gallery - Episode 1: Call of the Starseed und Zombie Training Simulator gleich zwei Games mit dazu.