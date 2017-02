Horizon: Zero Dawn

Durch eine vorab in Umlauf gekommene Version, sind neue Informationen zu Horizon: Zero Dawn bekannt geworden. So gibt es Vergleiche einiger Spielelemente mit bekannten Reihen und Informationen zum Hard-Schwierigkeitsgrad.

Ein Nutzer von NeoGAF ist vorab an eine Version von Horizon: Zero Dawn gekommen und berichtet über Gemeinsamkeiten mit anderen bekannten Spiele-Marken. In einem Post im Spoiler-Thread zum Action-Rollenspiel von Guerilla Games, zieht der User Musician655321 Vergleiche mit Mass Effect, Uncharted, Tomb Raider, Batman, Far Cry, The Witcher 3 und Metal Gear Solid. Spoiler zur Geschichte enthalten die Informationen nicht, dennoch sollten Spieler, die Horizon: Zero Dawn gänzlich unbelastet spielen möchten, die nachfolgenden Informationen vielleicht nicht lesen.

Demnach gibt es Dialogbäume wie in Mass Effect, während die Nebenmissionen ebenfalls an das Science-Fiction-Rollenspiel erinnern. Auch wenn Aloy schneller ist als Nathan Drake, sollen die Plattform-Passagen und das Klettern jenen aus Uncharted ähneln. Das Jagen weist Gemeinsamkeiten mit Tomb Raider auf, wobei das Spurenlesen Gemeinsamkeiten mit The Witcher 3 haben soll.

Aloy, die Protagonistin von Horizon: Zero Dawn, könne außerdem Stealth-Angriffe ausführen, die mit einem Schlag Gegner töten können. Hier werden als Vergleichstitel die Uncharted- und die Batman-Reihe genannt. Zuletzt geht der NeoGAF-User auf den Schwierigkeitsgrad des Action-Rollenspiels ein. Im Hard-Modus würden zwei Treffer ausreichen, um Aloy zu töten, weshalb Musician655321 schleichend vorgeht und nach eigener Aussage wie in Metal Gear Solid Gegner anlockt, um sie einen nach dem anderen auszuschalten.

Inwieweit sich die Informationen bezüglich Horizon: Zero Dawn bestätigen, dürften frühstens erstes Tests zum Action-Rollenspiel zeigen. Sony veröffentlicht das neue Werk der Killzone-Entwickler von Guerilla Games Horizon: Zero Dawn am 01. März exklusiv für die PlayStation 4.