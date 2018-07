Aloy macht's möglich! Guerrilla Games vergrößert sich im kommenden Jahr dank dem erreichten Erfolg von Horizon: Zero Dawn.

Das Team hinter Marken wie Killzone und Horizon: Zero Dawn vergrößert sich. Der Erfolg von der Geschichte rund um die Jägerin Aloy macht dies möglich. Im Frühjahr 2019 zieht das Team von Guerrilla Games in ein neues Gebäude mit fünf Stockwerken in Amsterdam. "Ich suche bereits seit drei oder vier Jahren nach einem Platz für Wachstum. Es ist sehr schwierig in Amsterdam als Basis für Guerrilla, aber wir müssen uns jetzt die nächsten zehn Jahre keine Sorgen mehr machen.", erklärt Hermen Hulst, CEO des Entwicklerstudios.

Die neuen Büroräume des niederländischen Teams sollen mit riesigen Statuen von Charakteren ihrer Spiele dekoriert werden. Derzeit sind 250 Mitarbeiter bei Guerrilla Games angestellt und es sollen ganze 400 weitere Kollegen hinzukommen. Der erweiterte Platz wird dann unter anderem für ein Sound-Team sowie Motion-Tracking-Studios genutzt werden.

An Horizon: Zero Dawn arbeitete Guerrilla Games ganze 6,5 Jahre. Zukünftig sollen neue Spiele sowie Titel basierend auf den vorhandenen Franchises im Rhythmus von zwei bis drei Jahren veröffentlicht werden.