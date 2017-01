Das kommende Horizon: Zero Dawn wird auch als Bundle zusammen mit einer PlayStation 4 Slim angeboten. Dieses Angebot gilt nur für Europa.

Sony hat für Europa ein PlayStation-4-Bundle zum kommenden Horizon: Zero Dawn angekündigt. Das Paket besteht aus einer PlayStation 4 Slim mit 1 TB Festplatte und einer Disc-Version von Horizon: Zero Dawn. Außerdem ist auch eine dreimonatige PlayStation-Plus-Mitgliedschaft enthalten.

In einem zuletzt veröffentlichten Trailer wurde der Schauspieler Lance Reddick, bekannt aus den TV-Serien "The Wire" und "Lost", präsentiert. Horizon: Zero Dawn sollte bereits 2016 erscheinen, aber das Entwicklerstudio Guerrilla Games benötigte mehr Zeit für die Verwirklichung ihrer Vision. Der Titel erscheint am 01. März exklusiv für die PlayStation 4.

Horizon: Zero Dawn - Cinematic Story Trailer (dt.) Den neuen Story-Trailer zu Horizon: Zero Dawn haben wir hier auch in der deutschsprachigen Variante für euch.