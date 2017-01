Scheinbar halten die Verantwortlichen von Sony große Stücke von Horizon: Zero Dawn, denn intern soll der Titel als bestes First-Party-Spiel von Sony gelten.

Viele PlayStation-Fans warten schon sehnsüchtig auf den 1. März, denn dann erscheint mit Horizon: Zero Dawn das nächste große First-Party-Spiel für die PlayStation 4. Insider-Informationen zufolge ist Sony selbst mehr als überzeugt. Das berichtet der Branchenkenner shinobi602 über NeoGAF.

Ihmzufolge handelt Sony Horizon: Zero Dawn als bestes Spiel eines First-Party-Herstellers gehandelt, womit es sogar höher angesehen wäre als beispielsweise Uncharted oder The Last of Us. Außerdem soll das Spiel im Verlauf der nächsten Woche den Gold-Status erreichen. Das nährt die Hoffnung auf eine pünktliche Veröffentlichung.

Ihr solltet beachten, dass es sich dabei um keine offiziellen Angaben handelt, obwohl shinobis Aussagen sich gelegentlich als zutreffend erwiesen haben.