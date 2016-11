Horizon: Zero Dawn war eines der ersten Spiele, das auf der neuen, leistungsstärkeren PS4 Pro gezeigt wurde. Nun haben sich die Macher näher zu den Features auf der Plattform geäußert.

In welcher Form Horizon: Zero Dawn nämlich konkret von der Leistungsstärke der PS4 Pro profitieren wird, das ließ Guerilla Games bis dato nämlich noch offen. In einem neuen Eintrag auf dem PlayStation Blog hat man sich nun aber genauer geäußert.

Je nachdem, ob ihr über einen Full-HD- oder 4K-Fernseher verfügt, fallen die Optimierungen unterschiedlich aus. Beide Ausgabegeräte haben dank der PS4 Pro aber gemein, dass die Umgebung in dieser Version des Spiels detaillierter dargestellt wird.

Im Übrigen erwartet 1080p-Nutzer eine deutlich höhere Bildqualität. Diesbezüglich führt Technical Director van der Leeuw aus: "Uns steht eine Reihe von Techniken zur Verfügung. Die logischste davon ist das Supersampling. Das ist eine sehr hochwertige Anti-Aliasing-Technik, bei der wir im Grunde genommen intern mit einer höheren Auflösung (knapp 4K) rendern und die Auflösung anschließend auf 1080p runterschrauben. Da unsere internen Berechnungen mit einer viel höheren Auflösung als 1080p durchgeführt werden, bleiben viel mehr Details erhalten, bevor wir auf 1080p reduzieren. So gibt es glattere Ränder – so gut wie keine Treppeneffekte – und ein viel stabileres Bild."

Für Inhaber eines 4K-Fernsehgeräts ist natürlich auch 4K-Unterstützung an Bord. Dabei wird das Bild in 2160p-Schachbrettmuster gerendert, einer Spezialtechnik, die auf diesen TV-Geräten "unglaublich gut" aussehen soll. "Ihr werdet eine Unmenge feiner Details feststellen, von den Nähten an Aloys Outfit, einzelnen Blättern und Ästen, die sich – kilometerweit entfernt – im Wind wiegen, und noch vielen anderen Details bei den Maschinen und NSCs der Welt", so van der Leeuw.

Und zu guter letzt wird natürlich auch High Dynamic Range (HDR) unterstützt, so dass ihr euch auf eine größere Farbpalette freuen dürft. Viele weitere Details könnt ihr dem angesprochenen Blog-Eintrag entnehmen.