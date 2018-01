Zubehör-Profi Hori erweitert sein Angebot: In der kommenden Woche erscheint mit dem Onyx ein neuer kabelloser Controller für die PlayStation 4.

Der Onyx Wireless Controller verbindet sich via Bluetooth mit der PlayStation 4. Daher kann die Konsole über den PlayStation-Button an- und abgeschaltet werden - genau so, wie es mit dem DualShock 4 möglich ist. Auch das Touchpad sowie die Share- und Options-Tasten sind dabei. Dazu bietet der Onyx duale Vibrationsmotoren.

Optik und Layout des offiziell lizenzierten PS4-Pads orientieren sich am Xbox-One-Controller: Die Analog-Sticks wurden asymmetrisch angeordnet und auch in seiner Form erinnert das kabellose Joypad an die Microsoft-Konkurrenz. Der integrierte Akku kann über den Micro-USB-Anschluss aufgeladen werden, ein entsprechendes Kabel liegt jedoch nicht bei. Außerdem fehlt der Klinkenanschluss für das Headset.

Der Onyx Wireless Controller soll ab dem 15. Januar im Handel stehen. Der Preis liegt bei circa 60 Euro.