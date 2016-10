PC-Spieler, die plötzlich damit konfrontiert sind, einen First-Person-Shooter mit einem Controller oder Gamepad zu spielen, sind oftmals enttäuscht. Zu langsam könne man sich umsehen, zu unpräzise sei das Zielen. Das sind durchaus valide Argumente im Vergleich zur altbewährten Kombination aus Maus und Tastatur. Die Firma Hori will diesen Umstand ändern und veröffentlicht für die PS4 das TAC Pro. Bringt diese Hardware tatsächlich das PC-Feeling auf die Konsole?

Die Umgewöhnungsphase von PC auf Konsole ist für manchen PC-Spieler nicht leicht, gerade wenn er auf Ego-Shooter steht. Da fühlt sich das Gamepad schon mal fremdartig an. Selbst gestandene Konsoleros tun sich mitunter schwer, schnelle Bewegungen, Drehungen und das Zielen mit dem Controller halbwegs vernünftig auf die Reihe zu bekommen. Dennoch ist das Gamepad nun mal das Eingabegerät Nummer 1.

Der TAC Pro Controller von Hori wurde offiziell von Sony beworben und stellt einen kleinen Bruch mit dem traditionellen Konsolen-Gamepad dar. Die Maus erkennt man natürlich sofort, aber der Tastaturbestandteil sieht doch sehr ungewohnt aus. Kein Wunder, schließlich benötigt man fürs Zocken mit der PS4 keine vollwertige Tastatur.

Hori hat sozusagen ein abgespecktes Tastenelement gebaut, das alle wichtigen Funktionen übernimmt, die man aus der WASD-Region gängiger Tastaturen kennt, und es in ein handfreundliches, durchaus ergonomischen Gerät gestopft. Alle Tasten, die ihr vom PS4-Controller gewohnt seid, sind natürlich ebenfalls vorhanden, inklusive Touchpad. Sogar ein Analog-Stick befindet sich am Tastaturelement, das für die linke Hand gedacht ist.

Viele Einstellungsmöglichkeiten

Das, was man sieht und dann spürt, sobald man das Gerät das erste mal in den Fingern hat, wirkt richtig durchdacht und fühlt sich hochwertig an. Die Druckpunkte der Maustasten passen und auch der Tastenwiderstand und das Tippgefühl sind sehr gut. Da jubelt das Herz der PC-Veteranen. Dass man so gut wie jede Taste selbst konfigurieren und unterschiedliche Profile anlegen kann, ist das Tüpfelchen auf dem i.

Doch Hori hat sich damit nicht zufrieden gegeben, denn mit nur einem Knopfdruck könnt ihr während des Spiels auch die Sensibilität der Maus einstellen. Ihr wollt Quickscope und Sniper-Modus? Auch mit von der Partie. Für 150 Euro scheint man ein gutes Paket zu bekommen.

Die besten Features nutzen aber nichts, wenn die Hardware während des Spielens versagt. Hier wird das TAC Pro seinen Ansprüchen leider nicht mehr gerecht. Egal, welchen Shooter wir mit dem Gerät anspielten: Auch wenn sich das TAC Pro äußerlich wie Maus und Tastatur anfühlt, ist das während des Spielens nicht der Fall.

Wo beim PC jede Bewegung mit der Maus präzise umgesetzt wird, fühlt sich das Zielen hier immer ungenau und verzögert an. Egal, welche Sensibilitätseinstellung wir ausprobierten, das Gefühl, dass die Maus zu spät reagiert und leicht nachzieht, war immer da. Die eingebaute Mausbeschleunigung lässt sich zudem leider nicht abschalten.

Emulation statt echter Maus. Mit etwas Nachdenken wird aber klar, warum sich diese Hardware nicht wie eine echte Maus-Tastatur-Kombination anfühlt. Die Maus des T.A.C. Pro emuliert quasi nur die Bewegung des rechten Analog-Sticks, während eine Maus die Geschwindigkeit der Hand durch den Sensor sofort umsetzt.

Bei einem Analog-Stick hängt die Geschwindigkeit des Zielvisiers wiederum davon ab, wie stark ihr ihn in eine Richtung drückt. Genau dieser Spielraum wird hier nur emuliert. Ihr habt in dem Sinne keine richtige Maus, sondern einen als Maus getarnten Analog-Stick, und das fühlt sich etwas seltsam an. Die echte Präzision einer Maus wird hiermit nicht erreicht. Eventuell kann eine Konfigurationssoftware helfen, mit der man über den PC auch die Deadzone der Maus festlegen kann. Leider konnte wir sie noch nicht ausprobieren. Das holen wir natürlich zum Release noch nach.

Greift zu, wenn... … ihr euch nicht an ein Gamepad gewöhnen könnt und zu viel Geld habt. Spart es euch, wenn... … ihr die Präzision von Maus und Tastatur erwartet.