Die Dambuster Studios haben ihre Versprechen heute in die Tat umgesetzt und sowohl den letzten Einzelspieler-DLC als auch den Patch mit PS4-Pro-Unterstützung veröffentlicht.

Der "Beyond the Wall" genannte Zusatzinhalt für den Ego-Shooter verschlägt euch in eine neue, ländliche Umgebung nahe Philadelphia an der US-Ostküste und ist nach Angaben der Entwickler nicht nur der letzte, sondern auch der größte Einzelspieler-DLC.

Neben dem DLC ist auch ein neues Update für PlayStation 4 Pro verfügbar. Damit wird das Spiel intern nun mit 1440p gerendet und dann auf 4K hochskaliert; Menüs und UI werden in einem separaten Vorgang direkt auf 4K gerendet. Zudem wird nun HDR unterstützt, sowohl auf PS4 Pro als auch auf der normalen PS4.

Habt ihr nun Blut geleckt und wollt den Titel endlich mal ausprobieren, haben die Entwickler ebenfalls gute Neuigkeiten parat: Eine kostenlose, in Kürze erhältliche Testversion wird euch für etwa zwei bis vier Stunden einen Einblick in Homefront: The Revolution gewähren. Neben der Kampagne kann auch der kooperative Mehrspieler-Modus Resistance ausprobiert werden.