Hey! Pikmin, der erste Franchise-Ableger für einen Handheld, wird nicht von Nintendo entwickelt.

Nachdem in der letzten Woche bekannt gegeben wurde, dass Hey! Pikmin am 28. Juli erscheinen wird, gibt es nun Informationen zur Entwicklung des Titels. So wird der erste Plattformer der Reihe nicht direkt bei Nintendo entwickelt, sondern ausgelagert.

Stattdessen zeichnen sich die Entwickler von Arzest für den Titel verantwortlich. Der bisher größte Titel des Studios war Yoshi’s New Island, das eher mittelmäßig aufgenommen wurde. Da die Entwicklung der bisherigen Titel des Pikmin-Franchises direkt von Shigeru Miyamoto überwacht wurden, besteht bei Fans nun die Sorge, dass der neue Teil, nicht nur aufgrund des ungewohnten Genres, hinter den Erwartungen zurück bleibt.