Heroes of the Storm

Auch zu Heroes of the Storm gab es auf der BlizzCon Neuigkeiten. So wurden zwei neue Helden, ein neues Heldenchaos sowie eine neue Nexus-Herausforderung angekündigt.

Blizzard bringt zwei neue Helden aus dem Reich von Azeroth in Heroes of the Storm unter. Dabei handelt es sich um König Varian Wrynn und Ragnaros dem Feuerlord. Varian wird der erste Multiklassen-Held im MOBA-Titel sein. Er kann als Tank oder aber auch als Damage-Dealer durch den Offensiveinsatz seiner Schwerter dienen. Ragnaros hingegen kann die Kontrolle über verbündete oder zerstörte feindliche Forts übernehmen und hat natürlich stilgerecht zahlreiche feurige Fähigkeiten im Angebot.

In einem neuen Heldenchaos nimmt Schwarzherz Rache. Es handelt sich um ein asymmetrisches Schlachtfeld, auf dem das angreifende Team Kanonenkugeln sammeln und diese auf das Schiff des Geisterkapitäns feuern muss. Die Verteidiger müssen gegnerische Helden ausschalten, bis Schwarzherz die Zitadelle der Angreifer vernichten kann.

Zeitlich begrenzt gibt es auch eine neue Nexus-Herausforderung, über die ihr Belohnungen im Spiel für Overwatch und Heroes of the Storm erspielen könnt.